Vitória fica no empate com Ceará no 1º jogo das quartas

O time do Vitória apenas empatou com o Ceará em 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste, na tarde deste domingo, 16, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

Com atuação abaixo do esperado pela torcida, o time rubro-negro saiu perdendo, no segundo tempo, com o tento anotado pelo jogador cearense Magno Alves. Apesar do nervosismo após o gol, o Leão conseguiu empatar com o atacante Dinei, que evitou o vexame em casa.

A classificação para a semifinal do Nordestão será definida no dia 27 de fevereiro (quinta-feira), quando as duas equipes se enfrentam novamente, no jogo de volta. A segunda partida das quartas de final será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h50.

Para avançar à próxima fase do torneio, e vingar a derrota de 2013, quando o rubro-negro foi desclassificado pelo Vozão também nas quartas do Nordestão, o Vitória precisa vencer ou empatar com placar a partir de 2 a 2. Empate em 0 a 0 favorece a equipe cearense, pelo gol marcado fora de casa. Caso a partida termine com placar igual ao do primeiro jogo em Pituaçu, a decisão vai para os pênaltis.

Quem se classificar enfrenta o vencedor do duelo entre CRB e América-RN. No primeiro confronto entre as duas equipes, no sábado, 15, o time alagoano venceu por 2 a 0. Ambos voltam a se enfrentar também no próximo dia 27.

O jogo

No primeiro tempo, o Vitória criou algumas oportunidades de gol, mas não conseguiu abrir o marcador. O time da casa, no entanto, também pecou na marcação, sobretudo pelo meio e nas laterais, por onde a equipe adversária procurou investir com as jogadas em velocidade de Magno Alves, Ricardinho e Bill.

A primeira chance do Ceará foi logo no primeiro minuto, se aproveitando de uma bobeira da defesa do Leão. Magno Alves saiu em velocidade pela esquerda, arriscou de canhota e a bola passou perto do gol defendido por Wilson.

Com dificuldades na criação de jogadas ofensivas, sobretudo pelos vários erros de passes, o Leão só conseguiu assustar pela primeira vez o time adversário aos 15 minutos. Dinei tabelou com Marquinhos, recebeu na frente, mas mandou para fora, desperdiçando boa oportunidade de abrir o placar.

Em outra das poucas oportunidades, aos 32', Escudero avançou em velocidade e, percebendo o goleiro Luís Carlos adiantado, tentou o toque de cobertura. A bola, no entanto subiu demais e passou por cima do travessão.

Na segunda etapa, o Leão voltou com todo gás e partiu para cima do Ceará logo nos primeiros minutos. No entanto, a equipe baiana, cometia os mesmos erros da primeira etapa e dava espaços para o time visitante, que conseguiu balançar primeiros as redes.

Aos 20 minutos, Souza cobrou escanteio e encontrou Magno Alves na área. O jogador aproveitou bobeira da defesa do Leão para abrir o marcador em Pituaçu: 1 a 0 Ceará.

O Vitória sentiu o gol e ficou nervoso em campo. Nervosismo esse, aliás, que parece ter atrapalhado o atacante Marquinhos, que desperdiçou, aos 26 minutos, a maior oportunidade que o Leão teve na partida até então. Após cruzamento, ele recebeu livre na pequena área, mas perdeu gol feito e mandou para longe a chance do empate.

Três minutos depois, outra oportunidade. Mas, dessa vez, Dinei fez diferente do companheiro de ataque, e, com pouco mais de calma, conseguiu balançar a rede do time adversário. Após bola lançada na área, ele recebeu passe do próprio Marquinhos e só teve o trabalho de completar para o gol, igualando o resultado.

