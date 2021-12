Fora de casa, o Vitória tinha uma boa oportunidade de garantir o triunfo e aliviar o mau momento após a queda na Copa do Brasil para o Moto Club. A expectativa, contudo, não correspondeu a realidade. O Leão empatou neste domingo, 24, fora de casa, com a Juazeirense por 1 a 1, numa atuação que deixou a desejar.

Um dos obstáculos para o jogo tecnicamente fraco foi a qualidade do gramado do estádio Adauto Moraes, danificado e com buracos, que prejudicou o desenvolvimento ofensivo das equipes. Para o Vitória, resta conseguir um bom resultado contra o Atlético, na quarta-feira, às 20h30, em casa, para seguir bem para a pausa antes do carnaval.

Levy Teles Vitória fica no empate com a Juazeirense no Adauto Morais pelo Baianão

Susto no primeiro tempo

Foram poucos os bons momentos ofensivos durante a primeira metade do jogo. O Vitória exerceu o controle do jogo, mas parecia tanto esbarrar nos problemas do campo e na falta de criatividade.

A grande chance dos primeiros 45 minutos acabou nos pés da Juazeirense. Aos 37, Ramon cometeu pênalti em Emílio. A cobrança ficou sob a responsabilidade de Nino Guerreiro, que isolou a bola, mantendo o placar zerado.

Pressão de fora da área

Na volta para o segundo tempo, a conversa no vestiário parece ter surtido efeito. O Leão começou a incomodar o gol de Douglas Pires com chutes de fora da área – assim foi logo no primeiro minuto, com chute de fora da área de Matheus Rocha e Léo Ceará, obrigando o goleiro a fazer duas boas defesas.

A pressão rubro-negra seguiu, mas ainda faltava conseguir infiltrar na grande área Juazeirense para ter uma chance mais concreta de gol. O Leão seguia chutando de fora. Aos 18, Neto Baiano cobrou falta com força de média distância e viu a bola passar muito perto do gol.

Quatro minutos depois, finalmente o Vitória conseguiu o que lhe faltava. Andrigo foi acionado pela direita e conseguiu achar Léo Ceará, que na marca do pênalti, teve espaço para finalizar e abrir o marcador no Adauto Moraes.

Infelizmente, não houve muito tempo para comemorar. Três minutos depois, após uma péssima tentativa de interceptação da parte de Thales, o atacante Gustavo Balotelli, recebeu a bola de frente ao gol de Ronaldo e empurrou com facilidade para empatar o jogo.

O placar terminou empatado, mas o Vitória se aproveitou do ponto conquistado para garantir a liderança da competição, com 12 pontos, vencendo o desempate contra o Bahia de Feira.

Para os mandantes, o empate tem seu valor. A Juazeirense está no oitavo lugar, com seis pontos, agora dois pontos acima do lanterna, o Jacuipense. O próximo desafio é contra o nono colocado, Jacobina, na quarta-feira, às 20h30.

Escudero em Salvador

O Vitória tem tudo para contar com o retorno de um jogador que caiu nas graças da torcida num passado recente. O meia argentino Damián Escudero desembarcou em Salvador no sábado e já deve se apresentar para o Vitória hoje, para assinar um contrato de produtividade pelo clube.

adblock ativo