Vitória fica na expectativa da ação na procuradoria do TJD

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) decidirá até esta quinta-feira, 31, se defere a ação do Flamengo de Guanambi que pede a perda de três pontos e, consequentemente, a eliminação do Vitória do Baianão 2016.

Caso proceda assim, o julgamento será marcado possivelmente já para a semana que vem. Na segunda, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nota oficial atestando que o zagueiro Victor Ramos, do Leão, está com a situação regularizada.

