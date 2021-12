Vitória fica apenas no empate com o Flu de Feira e está eliminado no Baianão

Não deu mais uma vez para o Rubro-Negro. Na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio do Barradão, em Salvador, o Vitória sequer fez a sua parte e não passou de um empate em 1 a 1 com o rebaixado Fluminense de Feira. Com o resultado, o Leão dá adeus ao Baianão na primeira fase pela terceira edição consecutiva.

O Vitória chegou a sair na frente com Wallace, mas nem chegou a ficar entre os quatro primeiros porque dependia de resultados que não aconteceram em outros jogos. No fim, o estreante goleiro Cabral cometeu pênalti infantil e Tiago empatou para o Fluminense. Resultado que sacramentou a queda precoce.

A terceira eliminação seguida na primeira fase fica marcada ainda pela pior campanha rubro-negra nessa ‘tríplice coroa do mal’. Assim como em 2019 e 2020, o time terminou na quinta posição, mas dessa vez somou apenas onze pontos em nove rodadas, dois a menos que nos anos anteriores.

Vexame

Vitória e Fluminense de Feira fizeram um jogo fraco, principalmente se entrar na conta que os dois times precisavam vencer a partida para alcançar seus objetivos. O Leão tentava a vaga no G-4 e o Touro lutava para fugir do rebaixamento.

Os visitantes justificaram o último lugar na tabela com uma atuação pobre o Barradão. Os primeiros 45 minutos passaram sem que a equipe do interior conseguisse uma finalização sequer. Nem o fato do Vitória estar debutando um goleiro de 19 anos encorajou o Fluminense a se arriscar no campo de ataque. O jovem Cabral foi um mero espectador embaixo das traves.

Do outro lado do campo, Weyde Andrade foi mais exigido, mas também não chegou a trabalhar tanto. O goleiro do Touro mostrou segurança ao defender chutes de fora da área de Ygor Catatau e Aníbal.

Aos 42, o Rubro-Negro teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Catatau recebeu lançamento dentro da área, dominou e rolou para Aníbal. O atacante chutou travado pela defesa e lamentou a chance perdida.

Com 18 minutos do segundo tempo o gol que o Leão tanto procurava veio dos pés de Wallace. O zagueiro resolveu o problema do ataque ao receber passe de Ygor Catatau, depois de bola rebatida dentro da área do Fluminense.

Só depois de sofrer o gol o Touro passou a frequentar o campo de ataque. Aí Cabral apareceu para fazer as primeiras defesas na carreira profissional. Aos 35 voou e mandou para escanteio quando Arnold arriscou de fora da área. Depois segurou chute Murilo. No rebote Jacson até mandou para o fundo das redes, mas estava em condição irregular.

Os primeiros acertos de Cabral foram seguidos pelo primeiro erro. Aos 40’ ele derrubou Jacson, que ia em direção a linha de fundo e não oferecia tanto perigo. O lateral Tiago foi cobrança, empatou o placar e tirou as chances de classificação do Vitória.

