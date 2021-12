Vitória fica a um triunfo de permanência na Série B

O Vitória nunca esteve tão perto de confirmar a permanência na Série B como agora. Depois de muitas rodadas de convívio com a ameaça do rebaixamento, o Rubro-Negro pode, enfim, se livrar matematicamente do Z-4. Um triunfo sobre o América-MG, nesta sexta-feira, 15, às 17h, no Estádio Independência, liquida a fatura para o Leão, mas a manutenção pode vir até mesmo em caso de derrota nessa 36ª rodada.

Sete pontos separam o Vitória do Londrina, time que abre a zona de rebaixamento da Série B, por isso um triunfo contra o Coelho já deixa o Rubro-Negro inalcançável. Caso o Leão empate hoje, precisa secar não só o Tubarão, mas também Criciúma e Vila Nova. Se nenhum dos três vencer, os comandados de Geninho estarão oficialmente salvos.

Há ainda uma terceira opção de final feliz para o Rubro-Negro. Mesmo que o time perca para o América-MG no Independência, a manutenção na Série B será confirmada se o Londrina perder, e Criciúma e Vila Nova não vencerem os jogos.

O Tigre entra em campo hoje, fora de casa, contra o líder, Bragantino, em jogo que pode definir o título da competição. Amanhã, o Tubarão recebe o Botafogo-SP no Estádio do Café e, no domingo, será a vez do Vila Nova visitar o vice-líder, Sport.

A confortável vantagem para a zona de rebaixamento faz com que o clima seja de confiança entre os jogadores. Esse foi o recado passado pelo capitão Everton Sena, escolhido para a entrevista de ontem, após o último treino antes do jogo contra o Coelho.

"Pensamento é positivo. A gente sabe que tem uma distância boa do primeiro da zona. Mas a gente também sabe que nosso objetivo não foi totalmente concluído. Vamos para mais uma decisão fora de casa com o objetivo de pontuar", disse o zagueiro.

Desfalques

Geninho não terá três titulares para o 'jogo da salvação'. Rodrigo Andrade foi vetado pelo departamento médico e os dois laterais estão suspensos. Van, porque foi expulso ao impedir o contra-ataque do CRB no último minuto do jogo passado, e Thiago Carleto pelo acúmulo de cartões amarelos.

Na direita, o titular vai ser Matheus Rocha, que jogou pela última vez na estreia de Geninho, há 12 rodadas. Do outro lado, a tendência é que Capa seja o titular, mas o treinador também tem a opção de escalar Chiquinho. O canhoto pode jogar como meio-campista ou lateral esquerdo.

A necessidade de fazer mudanças no time foi assunto na entrevista de Everton Sena, que destacou o equilíbrio da escalação inicial mesmo com novas peças para a partida.

"São jogadores que vêm nos ajudando demais, mas quem entrar vai dar conta. Acredito que não vai ter muita dificuldade", projetou o capitão rubro-negro.

adblock ativo