Vitória fecha treinos e veta entrevistas com elenco

Em meio a cenas de violência, a rápida conversa entre Vagner Mancini e Ramon, à beira do gramado do Barradão, ficou entre uma das imagens mais marcantes do Ba-Vi. Depois de mistério, acusações e negações, um especialista em leitura labial afirma ter desvendado a fala do treinador: “Pede ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo”.

A divulgação do conteúdo do recado de Mancini, que pode ter ligação direta com o fato de Bruno ter forçado a expulsão no jogo, deixando o Vitória com apenas seis jogadores em campo, foi feita pelo programa Globo Esporte Bahia, que contou com o auxílio do especialista em libras Ronaldo Freitas para decifrar a fala do técnico.

Um dia depois do clássico, a estratégia adotada pelo Rubro-Negro para lidar com a situação foi o silêncio do técnico e do elenco. O clube divulgou a programação da semana sem entrevistas e com apenas um treino aberto para a imprensa, na quinta-feira, um dia depois do jogo contra o Jacuipense.

Em relação a essa partida, marcada para quarta, 21, o Vitória não informou se os jogadores e o treinador vão ser liberados para falar com a imprensa após o apito final.

Nesse caso, ainda não é possível saber ao certo quando Mancini vai voltar a se pronunciar. O último posicionamento do treinador, ainda no domingo, dia do clássico, foi de negar que tenha orientado seus jogadores a forçar uma expulsão.

“Não partiu do banco. Não sei porque está todo mundo batendo nisso. Tenho mais de 30 anos no futebol. Tem que vir me falar qual a regra? Eu sei e todos os atletas sabem. Fiquei indignado. Quem tem prova? É uma acusação grave. Quem tiver prova, por favor, se apresente”, disse o treinador rubro-negro em entrevista coletiva após o Ba-Vi.

Nas imagens da transmissão do jogo é possível ver o treinador passar um recado para Ramon. Em seguida, o volante corre de volta para o campo e fala algo com Fernando Miguel, que estava caído no gramado. Segundos depois, Bruno Bispo impede a cobrança da falta, chuta a bola para longe, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Como o Leão ficaria com apenas seis jogadores, ali acabou o primeiro Ba-Vi do ano.

Depois do jogo, além de negar que tenha passado orientação sobre a expulsão, Mancini deixou claro que, na sua opinião, a decisão foi tomada por Bruno Bispo, zagueiro de 21 anos.

“A decisão é de quem está dentro de campo. Se ele forçou o cartão foi porque o Bahia teve 12 minutos com um homem a mais. O Bahia poderia ter feito o gol nesses minutos. Estamos focando em cima de uma suposição”, respondeu.

Nota oficial

Apesar de não permitir entrevistas ao longo dessa semana, o Vitória divulgou nesta segunda-feira, 19, uma nota oficial sobre o assunto.

O clube lamentou a briga ocorrida durante o Ba-Vi, e disse que os jogadores rubro-negros que se envolveram na confusão serão punidos pela diretoria.

“Informamos que os atletas envolvidos nos incidentes ocorridos no início do segundo tempo do jogo já foram notificados e serão punidos internamente pelo Esporte Clube Vitória. Os atos de violência não são justificados e não estão de acordo com os valores da instituição”, apontou a nota.

Em outro trecho, o Vitória informa que colocou o departamento jurídico à disposição dos atletas envolvidos na confusão.

Assim como foi feito após o jogo por Mancini e Erasmo Damiano, diretor de futebol do Vitória, a nota divulgada pelo clube coloca Vinícius como culpado pelo episódio de domingo.

“O clube aproveita para lamentar postura e atitudes do atleta Vinícius, do Bahia. O jogador irresponsavelmente incitou a violência antes do clássico, por meio de ofensas nas redes sociais, e durante o jogo, com gestos obscenos na comemoração de um gol”, diz a nota.

