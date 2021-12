Vitória fecha preparação com treino secreto em Pituaçu

Ney Franco optou mais uma vez por esconder a equipe que vai entrar em campo no próximo domingo, 13, pelo segundo jogo da final do Campeonato Baiano, e realizou um treino com portões fechados no estádio de Pituaçu.

A Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) responsável pela administração do estádio, havia vetado o treinamento das duas equipes equipe no local para preservar o gramado para o duelo. No entanto, voltou atrás e, nesta sexta-feira, 11, o rubro-negro realizou o trabalho de reconhecimento no palco da partida.

Quando foi liberado o acesso dos repórteres, o coletivo já havia terminado e a assessoria apenas informou que o time havia feito um treino em dois tempos. Aparentemente com o time já definido, Ney Franco, não divulgou os jogadores que vão começar a partida.

O treinador afirmou que treinou três formações diferentes. Uma delas, inclusive, foi utilizada nos treinos de quarta, 10, e quinta, 9, com quatro homens na linha de frente - Marquinhos, William Henrique, Souza e Dinei.

Juan, que havia sido poupado nas atividades do dia anterior, trabalhou normalmente e vai para o jogo, independente da posição que o treinador o escalar.

O elenco segue concentrado no Barradão, onde vai permanecer até momentos antes da partida. Na manhã deste sábado, 12, os atletas farão um rachão recreativo e Ney Franco vai divulgar a lista dos atletas relacionados para o confronto.

