Vitória fecha preparação com rachão em Florianópolis

O Vitória está pronto para a partida deste sábado, 29, contra o Avaí, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Nesta sexta-feira, 28, em treino realizado no CT do Figueirense, o elenco rubro-negro encerrou a preparação com o costumeiro rachão e, em seguida, iniciou a concentração para a partida.

Antes do momento de descontração, o técnico Paulo César Carpegiani aproveitou para conversar com os seus comandados. Terminada a brincadeira, Marquinhos, Pedro Ken e Arthur Maia aprimoraram pela última vez algumas jogadas de bolas paradas.

Segundo assessoria de imprensa rubro-negra, Carpegiani ainda tem dúvidas quanto à composição do setor direito defensivo, onde está dividido entre improvisar Gabriel Paulista ou dar nova chance a Carlinhos.

O rachão - Com três gols de Rodrigo Costa, o time de camisa amarela venceu por 6 a 3. O time campeão foi formado por Deola, Marquinhos, Mansur, Carlinhos, Victor Ramos, Rodrigo Costa, Willie, Dinei, Alan Pinheiro, Michel Aguiar e Luciano Oliveira.

De preto, jogaram juntos Douglas, Pedro Ken, Tartá, Rodrigo Mancha, Elton, Fernando Bob, Arthur Maia, Gilson, Gabriel, Reginaldo (massagista) e Ricardo Silva.

Líder isolado da Série B há dez rodadas, o Vitória soma 57 pontos ganhos e está cada vez mais perto do acesso à primeira divisao. Nono colocado com 40 pontos, o Avaí briga para se reaproximar do G-4.

