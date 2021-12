Vitória fecha parceria com o Bahia de Feira

Antes um algoz, agora um parceiro. Dois anos depois de ter perdido o título estadual para o Bahia de Feira em pleno Barradão, o Vitória fechou parceria nesta segunda-feira, 20, com o clube do interior.

O acordo prevê que, todo ano, o Leão fará um investimento milionário no time de Feira de Santana, em troca de favorecimento nas negociações dos jogadores que se destacarem no Tremendão.

O primeiro ganho com a parceria deverá se concretizar ainda nesta semana: o atacante Rômulo, que se consagrou como artilheiro do Campeonato Baiano, pode trocar Feira de Santana pela Toca do Leão.

Neste ano, o Vitória também fechou uma parceria com o Botafogo-BA. O rubro-negro emprestou diversos jogadores da sua divisão de base para que o Mais Simpático pudesse disputar o Campeonato Baiano.

Novo Tremendão - A nova parceria é tão forte que o clube feirense pode deixar de lado o seu nome e até as suas cores tradicionais, que, até então, imitavam as cores do Bahia da capital.

O Tremendão deverá passar a se chamar Esporte Clube Feira de Santana e deverá ganhar um novo escudo, um novo hino e um uniforme rubro-negro.

