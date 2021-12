Vitória fecha contratação do meia Hugo

O Vitória anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, 28, a contratação do meia Hugo, ex-Goiás. O jogador desembarca em Salvador no domingo, 2, para fazer exames e assinar contrato. Ele fica no clube até o final de dezembro.

Hugo, que começou a carreira no Vitória, foi tricampeão brasileiro defendendo Corinthians e São Paulo. Seu último clube foi o Goiás, no qual marcou seis gols no Brasileirão do ano passado.

O atleta chega para ocupar uma posição carente no elenco rubro-negro. Depois da grave lesão no joelho de Escudero, o Leão improvisou, sem sucesso, o lateral Juan e o volante Cáceres como meias ofensivos.

adblock ativo