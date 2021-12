Vitória fecha contratação do experiente meia Carlos Eduardo

A diretoria do Vitória segue trazendo reforços para encorpar sua reação no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 19, o clube fechou a contratação do experiente meia Carlos Eduardo, de 29 anos.

O jogador, revelado pelo Grêmio, vem em queda desde 2013, quando foi contratado pelo Flamengo. Chegou ao Atlético-MG em 2016 e também foi mal, sem ter marcado nenhum gol em 14 partidas.

Carlos Eduardo chegou recentemente a um acordo de rescisão com o Galo.

Folga antes de decisão

Os titulares do jogo contra o Sport ganharam folga nesta segunda e vão se reapresentar nesta terça, 20, com foco na partida diante do Santos.

O técnico Alexandre Gallo contará com o retorno de Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão na última partida. Com isso, Yago pode perder posição no setor de meio-campo. No ataque, Kieza, vetado do último duelo por causa de dores na coxa, ainda será reavaliado pelo DM do Leão.

Fora de campo, informações indicam que o atacante Todinho, ex-Vitória da Conquista – não tem sido aproveitado pelo Leão (só entrou em campo na derrota para o São Paulo) –, interessa ao Marítimo, de Portugal.

