Vitória fecha com goleiro ex-Juventude

O Vitória acertou a contratação do goleiro Fernando Kaufmann, de 28 anos, que estava no Juventude. O jogador, que já está em Salvador, relizou exames médicos e deve assinar contrato até o final do ano. A apresentação deve ocorrer nesta terça, 24, na Toca do Leão.

Fernando tem no seu currículo apenas clubes do sul do País. Antes de atuar no Juventude, o arqueiro passou por Novo Hamburgo, Londrina e Lajeadense. Este ano, ele se destacou na final do Campeonato Gaúcho após defender um pênalti de D'Alessandro.

Atualmente, o técnico Ney Franco tem à disposição apenas dois goleiros: Gustavo e Wilson. Deola, que se recupera de lesão, ainda aprimora a parte de física. Recentemente, o treinador teve que convocar o goleiro Guillermo, da divisão de base, para compor o banco de reservas numa partida válida pela Copa Sul-Americana.

