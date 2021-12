Vitória fecha com dupla de meio-campistas da Caldense

O Vitória segue vivo no mercado da bola. Mesmo com três competições em disputa, o Leão já começou a fazer seus planos para o Brasileirão Série B. Nesta segunda-feira, 5, o clube acertou as contratações da jovem dupla de meio-campistas da Caldense: o meia Bruninho e volante Lucas Silva, de 23 e 21 anos, respectivamente.

De acordo com informações do Galáticos Online, os jogadores chegam no Rubro-Negro por pré-contrato e só irão integrar o plantel comandado por Rodrigo Chagas após o fim do Campeonato Mineiro. A ideia é que eles assinem com o Leão da Barra por empréstimo, mas com o opção de compra.

Uma das sensações no estadual, a Caldense tem surpreendido ao conseguir desbancar os três grandes times de Minas Gerais: Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG. Pela primeira fase da Copa do Brasil, a equipe mineira deu trabalho para o Vasco da Gama, após empatarem em 1 a 1, com gol justamente de Bruninho.

Ambos os jogadores foram revelados nas categorias de base do Bragantino e acumulam passagens por Grêmio Osasco e XV Piracicaba. Atualmente, o volante de 21 anos tem sido incumbido da responsabilidade de vestir a braçadeira de capitão da Caldense.

