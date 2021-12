Vitória fecha 2012 consolidando participação poliesportiva

Ao longo de sua história, o rubro-negro sempre teve tradição em diversos seguimentos esportivos. Porém, depois do futebol ter passado a ser o carro-chefe do clube, o poliesportivo foi sendo esquecido. Mas a coisa parece ter mudado de figura em 2012: o rubro-negro resolveu retomar sua fama de explorar vários esportes.

Hoje o rubro-negro possui cerca de 300 atletas espalhados em diversos esportes que renderam bons frutos em 2012. E o ano que se iniciou promete ainda ser melhor. A diretoria do clube não fala de números exatos, mas até 5% dos R$ 60 milhões no orçamento 2013 pode ser investido em melhorias de outras modalidades fora do futebol. Inclusive, está no projeto a construção de um ginásio poliesportivo no Barradão.

Além do futebol, hoje o Vitória conta com outras 12 modalidades: Remo, Vôlei, Vôlei de Praia, Futebol Feminino, Futsal, Boliche, Basquete, Judô, Natação, Taekwondo, MMA e Jiu-Jitsu. Entre eles, o remo continua como o liderando o clube. Este ano os remadores rubro-negros venceram o Campeonato Baiano pela 11ª vez consecutiva, repetindo o ocorrido entre as temporadas de 1943 a 1953. Foi também tetracampeão do Norte e Nordeste e ganhou ainda o caneco do Brasileiro no Quatro-Sem Peso Leve.

Além do remo, o Vitória foi campeão baiano no basquete (de forma invicta), no vôlei, taekwondo e judô. Apesar dos títulos, o diretor de esportes olímpicos, Mário Ferrari, diz que o objetivo principal do retorno à diversidade esportiva tem cunho social. "Além da pratica esportiva, o viés social da atuação do clube é muito importante, por inserir o jovem na prática esportiva, afastando do álcool, drogas e outros vícios. Além do atleta, as famílias também se envolvem e sentem a influência benéfica que o esporte produz".

Na natação, o Vitória renovou a parceria com a para-atleta Mônica Veloso. A pretensão da nadadora é estar apta para disputar três maratonas aquáticas já em janeiro, dentre elas o Circuito Mercosul, na Argentina.

O apoio do Vitória entre as modalidades é relativo e depende de cada um. Na natação, por exemplo, com Mônica Veloso, o rubro-negro arca com o material e viagens da atleta. No remo, existe um investimento com capital, incluindo uma reforma da sede rubro-negra, na Ribeira, este ano. No vôlei, futsal e judô existem parceiros. Neste último, acontece um convênio com a Faculdade 2 de Julho. Há ainda outros 'engatinhando' no clube, como o boliche, que recebe uma ajuda de custo e é fornecido o material de competição.

Para 2013, o diretor Ferrari quer um plano mais ambicioso. Além de buscar a hegemonia estadual, pretende também outros desafios. "Queremos disputar as ligas nacionais de basquete e vôlei. Também queremos formar atletas para as os Jogos Olímpicos do Rio e ter rubro-negros convocados para a seleção brasileira, como no remo e artes marciais. Temos boas chances disso", assegurou.

Metas Poliesportivas do Vitória para 2013

Remo: Reformar na sede da Ribeira; ter atleta convocado para seleção; ser campeão baiano, Norte/Nordeste e brasileiro

Vôlei: Passar pela fase classificatória da Superliga Nacional B

Basquete: Ser bicampeão baiano adulto e vencer a Supercopa Norte/Nordeste

Judô: Ficar entre as cinco melhores equipes no brasileiro por equipes e obter vaga olímpica

TAEKWONDO: Disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro, além de ter atletas convocados para a seleção brasileira

Natação: Manter apoio à para-atleta Mônica Veloso, que se recupera de cirurgia e volta em janeiro a competir

Boliche, futsal e vôlei de praia: Conquistar a hegemonia estadual ganhando os campeonatos das respectivas modalidades

