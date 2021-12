Vitória faz único treino para duelo contra a Chapecoense

Embaixo de chuva, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta terça-feira, 5, na Toca do Leão, onde realizou o único treino visando o jogo contra a Chapecoense, que ocorre nesta quarta-feira, 6, às 19h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores participaram de um treino tático. Mancini instruiu os atletas, corrigiu o posicionamento e trabalhou jogadas ofensivas e bolas paradas.

Para o confronto desta quarta, o técnico Rubro-Negro não poderá contar com goleiro Elias, impedido de atuar devido ao contrato de empréstimo entre o Vitória e a Chapecoense. Porém, Mancini contará com a volta do lateral-esquerdo Jeferson, após cumprir suspensão.

Fillipe Soutto, José Welison e Jonatas Belusso seguem na transição para o campo após lesões, enquanto Willian Farias, Bryan, Juninho e Wallison Maia permanecem em tratamento médico.

