Vitória faz único treino em Salvador antes de viagem ao RS

Sem muito tempo livre por conta do calendário do Campeonato Brasileiro, o elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão na tarde desta segunda-feira, 9, e realizou o único treino antes da viagem a Porto Alegre, onde encara o Internacional na próxima quinta, 13.

Os atletas que foram titulares no empate com o Atlético-MG realizaram trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os que atuaram menos de 45 minutos foram a campo sob os olhares atentos do técnico Ney Franco.

Uma peça que pode fazer falta no ataque do Leão é o artilheiro Maxi Biancucchi. O atacante reclamou de dores na panturrilha e será reavaliado na manhã desta terça, antes do embarque para o Rio Grande do Sul.

A baixa já confirmada é o zagueiro Fabrício, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora de combate, inicialmente, pelos próximos quatro meses. Kadu deve seguir no miolo da zaga com o capitão Victor Ramos.

O Vitória não vence há quatro rodadas e ocupa a 12ª posição no Brasileirão com 22 pontos. Já o Inter, segue na cola do G-4, com 30 pontos ganhos, na sexta colocação.

