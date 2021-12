Vitória faz últimos ajustes e tem novidades para duelo contra o Cuiabá

Depois de muito treino durante o período de intertemporada, o Vitória enfim concluiu, na tarde desta segunda-feira, 8, sua preparação para o confronto diante do Cuiabá. Antes das atividades, o presidente Paulo Carneiro e o diretor de futebol Alarcon Pacheco apresentaram os atletas Chiquinho, Martins Rodriguez e Baraka, que tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) e já foram relacionados para o duelo desta terça, 9 (confira os relacionados abaixo).

Na coletiva, o meia Chiquinho falou do longo período de parada para a Copa América e concluiu convocando o torcedor para a partida desta terça. "Tivemos esse tempo de folga para poder treinar e ajustar o máximo possível para, na terça-feira, entrar com uma nova postura. Pedimos que a torcida venha nos apoiar, porque vai ser um início totalmente diferente".

Já o volante Baraka destacou a importância da união, não somente com a torcida, mas também entre os jogadores do próprio elenco. "Nesses momentos, não tem outra opção a não ser se juntar. Torcedor precisa comprar essa ideia com a gente. Processo é feito de etapas. A gente passou por uma etapa em que não aconteceu. É uma fase nova, de todos darmos a mão e estarmos juntos para sair dessa situação", pediu.

Em sua segunda experiência fora do seu país de origem, o goleiro uruguaio Martin Rodriguez destacou o mau momento vivido pelo Leão na temporada e contou o segredo que ele acredita ser necessário para tirar o clube dessa situação. "O compromisso que assumi quando disse 'sim' para a instituição, que é enorme, parte do que a gente vive em termos de pressão. Temos que trabalhar, sair de momentos complicados com muito trabalho. Essa, para mim, é a fórmula secreta", analisou o arqueiro.

Rodriguez, Chiquinho e Baraka foram apresentados nesta manhã

Treinamento

Debaixo de forte chuva, o técnico Osmar Loss realizou um trabalho tático com ênfase na bola parada ofensiva e defensiva. Por fim, o treinador concluiu com um exercício técnico em campo reduzido.

Além dos três atletas apresentados pela manhã, a cara nova no treino e na lista de relacionados foi o atacante do sub-23 Thiaguinho, autor de três gols na última partida do Leão pelo Brasileirão de aspirantes, diante do Paraná. Outra novidade na relação foi o retorno do lateral-direito Matheus Rocha.

Vitória e Cuiabá se enfrentam nesta terça, às 19h15, no estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 9ª rodada da Série B.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

