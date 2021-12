Vitória faz últimos ajustes antes de encarar o Fluminense

O Vitória fez os últimos ajustes, na manhã desta quinta-feira, 27, para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira, 28, às 18h30 (horário da Bahia), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O técnico Argel Fucks submeteu os atletas a um treino tático. Fora isso, o Leão também fez uma atividade de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. No fim do treinamento, o elenco fez trabalho de dois toques.

Para o duelo desta sexta, o Leão terá o desfalque do volante José Welison e do atacante Zé Love, suspensos pelo terceiro cartão no último jogo. No entanto, o time terá a volta dos volantes Marcelo e Amaral, além do zagueiro Kanu. Outro que deve voltar ao time é o atacante Marinho, que está recuperado de lesão na coxa.

Zona da degola

Para fugir da Zona do Rebaixamento (Z-4), o Rubro-Negro, que ocupa a 17ª colocação, com 35 pontos, precisa vencer na rodada e torcer por um tropeço do Sport, 16º colocado, com 37 pontos. O rival pernambucano abre a rodada contra a Ponte Preta nesta quinta, às 19h30, na Ilha do Retiro.

Os convocados