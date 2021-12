Vitória faz último treino em Salvador e viaja para RS

O elenco do Vitória fez o último treino em Salvador, nesta terça-feira, 21, antes de seguir rumo a Porto Alegre, local da partida contra o Grêmio, pela 10ª rodada do Brasileirão.

E não foi sob o rotineiro clima de tranquilidade que os jogadores entraram em campo para iniciar mais uma preparação. Logo do início da manhã, torcedores se reuniram em frente ao Barradão para protestar contra o fraco desempenho do time na Série A.

No entanto, a manifestação não afetou em nada o treinamento, e o treinador Vagner Mancini deu prosseguimento ao trabalho, promovendo treino tático e relacionando 21 atletas para o duelo contra o tricolor portoalegrense.

Os laterais Maicon Silva e Norberto ficam de fora com problemas de contusões. O mesmo ocorre com o meia Alípio, que fraturou o nariz no jogo contra a Chapecoense.

O atacante Marinho, que renovou contrato, ainda aguarda a publicação no BID. Em nota, o Vitória afirma ter "certeza que o jogador terá condições de atuar".

adblock ativo