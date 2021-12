Vitória faz último treino antes de viajar para pegar o Cruzeiro

O Vitória encerrou a preparação para encarar o Cruzeiro, com um treinamento na manhã desta terça-feira, 20, no CT Manoel Pontes Tanajura. Antes da atividade, o treinador João Burse divulgou vídeos sobre a Raposa para todo o elenco.

Em seguida, os atletas realizaram um trabalho tático, fechado à imprensa. Para o duelo com a Raposa, o Leão não contará com o atacante Lucas Fernandes, nem com o lateral-direito Jeferson, que estão suspensos. Por outro lado, o lateral-esquerdo Benítez retorna de suspensão e está apto a atuar contra o time mineiro.

Após o treino, a delegação rubro-negra seguiu para Belo Horizonte, onde desembarcou à tarde e fica concentrada até a partida desta quarta-feira, 21, às 20h45 (da Bahia), no Mineirão.

Confira os relacionados para o jogo: Goleiros: João Gabriel e Elias; Laterais: Marcelo Benítez, Fabiano e Lucas; Zagueiros: Bruno Bispo, Aderllan, Lucas Ribeiro e Ramon; Volantes: Arouca, Léo Gomes, Fillipe Soutto , Rodrigo Andrade e Willian Farias; Meias: Rhayner, Nickson e Yago; Atacantes: Erick, André Lima, Eron, Léo Ceará e Neílton.

