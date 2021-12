Vitória faz último treino antes de viajar para encarar América-MG

Com a partida contra o América-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, marcada apenas para segunda-feira, 30, às 20h, o Vitória ganhou mais tempo para se preparar para o confronto.

Os jogadores que enfrentaram o Corinthians pela Copa do Brasil, na última quarta, 25, folgaram na quinta, 26, e se reapresentaram na sexta, 27. No sábado, 28, com portões fechados, Vagner Mancini deu continuidade a preparação da equipe.

Na manhã deste domingo, 29, o time voltou a treinar na Toca do Leão, e, à noite, embarcaria para Belo Horizonte, onde enfrenta o Coelho.

Juninho, com dor na coxa, além de Nickson, que sentiu o joelho, estão entregues ao departamento médico e não segum com a delegação.

Após o treino, o técnico Vágner Mancini liberou o grupo para o tradicional recreativo de dois toques, que terminou empatado em 3 a 3.

Ataque reforçado

Durante a semana o Leão anunciou as contratações dos atacantes Wallyson e Lucas Fernandes. Os dois já tiveram os nomes publicados no BID da CBF e foram relacionados pelo treinador para o confronto desta segunda

Com apenas um ponto em duas rodadas, o Rubro-Negro ainda está em busca do primeiro triunfo na Série A.

