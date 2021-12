Vitória faz último treino antes de viagem para enfrentar CRB

Em busca do triunfo para se manter vivo na luta pelo título da Série B, o Vitória finalizou os preparativos para o confronto diante do CRB, neste sábado, 24, em Maceió. Antes do embarque para a capital alagoana, o elenco rubro-negro realizou um trabalho específico de posse de bola no Barradão.

Para o duelo, o lateral esquerdo Euller no lugar de Diego Renan, que cumpre suspensão. No meio de campo, com Pedro Ken suspenso, Jorge Wagner foi testado e concorre com Flávio.

O goleiro Fernando Miguel e o volante José Welisson, que estão recuperados de lesão, foram as grandes novidades na lista de relacionados para a partida.

Um pequeno grupo de torcedores recepcionou a delegação na chegada à capital alagoana (Foto: Divulgação | E.C. Vitória)

A equipe rubro-negra seguiu para Maceió defendendo uma invencibilidade de quase 10 anos. Ao todo, as duas equipes realizaram cinco partidas na Segundona, sendo que o Leão venceu quatro e o CRB uma.

O último revés do Leão foi no dia 7 de agosto de 2007. Na ocasião, o Galo de Alagoas venceu por 4 a 3, no estádio Rei Pelé.

