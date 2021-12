Vitória faz último treino antes de viagem ao Maranhão

O treinador Marcelo Chamusca realizou, na manhã desta segunda-feira, 11, o último treino em Salvador antes da partida contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo será realizado na quarta, 13, às 21h15.

Na manhã desta terça, 12, o elenco embarca para São Luís, no Maranhão, e, durante a tarde, vai encerrar a preparação para a partida.

O nome de Andrigo é a principal novidade na lista de relacionados divulgada por Chamusca. O meia esteve ausente das últimas duas partidas do rubro-negro, poupado por cansaço muscular. Os desfalques seguem por conta de Erick, Thales, Benítez e Caíque.

Recém-contratado, Neto Baiano ainda passa pelo processo de condicionamento físico e também não viajou com o elenco. A expectativa é de que o atacante faça sua estreia no sábado, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

