Vitória faz último treino antes de jogo com Boa Esporte

Para poupar o elenco, o técnico Paulo César Carpegiani comandou apenas um rápido treino tático na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira, 10, encerrando a preparação para o jogo do Vitória nesta terça-feira, 11, às 19h30, contra o Boa Esporte, pela 23ª rodada da Série B.

Com o retorno do zagueiro Victor Ramos, que não jogou no empate em 1 a 1 contra o Ipatinga no último sábado, 8, por ter levado o terceiro cartão amarelo, o time está praticamente definido. Apesar de não ter dado entrevistas, a tendência é que o meia Tartá seja mantido na equipe titular, no lugar de Willie.

O time que deve começar o jogo é formado por: Deola; Nino, Victor Ramos, Gabriel e Gilson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; Elton e William.

Carpegiani tem praticamente todo o elenco rubro-negro à sua disposição. O único atleta no departamento médico é o meia Leilson, que continua em tratamento de uma lesão muscular grau 1 na parte posterior da coxa direita.

Com três empates nos últimos três jogos, a partida no Barradão é vista como importante para acabar com esta sequência de baixo aproveitamento do Leão baiano. Mesmo assim, o Vitória lidera a Série B com folga, quatro pontos acima do segundo colocado, Criciúma, e dez pontos na frente do quinto colocado, o Atlético-PR.

