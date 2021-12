Vitória faz último treino antes de duelo contra o Brasil de Pelotas

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira, 2, no estádio Boca do Lobo, sua preparação para a partida contra o Brasil de Pelotas. O jogo, válido pela 14° rodada da Série B, acontece neste sábado, 3, às 11h, no estádio Bento Freitas.

Na atividade, o técnico Osmar Loss aplicou um treino técnico com objetivo de treinar a posse de bola em campo reduzido. Na sequência o treinador trabalhou a organização defensiva da equipe. Por fim, os atletas treinaram bola parada ofensiva e defensiva.

Para esta partida, o Rubro-Negro deverá ter a estreia do atacante equatoriano Jordy Caicedo. Já os meias Nickson e Ruy, machucados, são desfalques. O lateral-esquerdo Capa, que lesionou o ombro esquerdo contra o Figueirense na última terça, 27, treinou com uma proteção no local e está liberado para o jogo deste sábado.

Com 11 pontos ganhos, o Vitória busca o triunfo para sair da zona de rebaixamento da Série B, já o Brasil de Pelotas ocupa a 14° posição com 14.

