Vitória faz treino técnico sem Norberto e Victor Ramos

Os jogadores do Vitória se reapresentaram nesta sexta-feira, 17, para dar prosseguimento à preparação para o duelo contra a Chapecoense, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 19, às 11h. Mancini comandou um treino técnico sem a presença do lateral-direito Norberto, que sentiu dores no joelho.

Com cansaço, o zagueiro Victor Ramos pedalou na bicicleta ergométrica na academia de musculação e fez alongamento com os fisioterapeutas no departamento médico.

Sobre o time, o técnico não terá Willians Farias, com três cartões amarelos. José Welison, Marcelo, Tiago Real e Flávio são as opções para a vaga.

adblock ativo