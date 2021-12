Vitória faz treino tático e técnico sem a zaga titular

Segundo as contas do matemático Tristão Garcia, o Vitória tem somente 2% de chance de alcançar vaga na Libertadores 2014. No entanto, a comissão técnica ainda acredita na vaga e segue firme a rotina de treinamento para o duelo com o Flamengo no próximo domingo, 1º, no Barradão.

Sem poder contar em campo com os zagueiros Kadu, que realizou somente um trabalho na academia e Victor Ramos, sentindo dores na coxa, a comissão técnica dividiu o grupo em quatro blocos para as atividades desta quarta-feira, 27.

Os que atuaram mais de 45 minutos contra o Criciúma no domingo, 24, fizeram somente um trabalho regenerativo. Em campo, três grupos de jogadores realizaram trabalho um trabalho tático e treino de posse de bola, sob orientação do auxiliar Éder Bastos e observados de perto pelo técnico Ney Franco.

Além da dupla de zaga, o lateral Ayrton também não foi a campo por conta de um resfriado. O trio, no entanto, não preocupa e deve jogar normalmente no domingo.

Com 55 pontos, o Leão ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro, a quatro pontos do G-4. Já o Flamengo é o 11º colocado, com 48 pontos, e somente cumpre tabela na competição.

