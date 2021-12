Vitória faz treino na Toca; Elton se livra de gancho

O técnico Vagner Mancini comandou um treino tático na tarde desta quint-feira, 6, no Barradão, em Salvador, e não contou com a presença do atacante Elton, que viajou para o Rio de Janeiro, onde foi julgado pelo STJD pela expulsão na partida contra o Náutico após discussão com o adversário.

O atacante foi apenas advertido e está livre para atuar diante do Ceará, no sábado, 8 às 16h30, no Castelão. Mansur, que também recebeu cartão vermelho na partida, pegou um jogo de suspensão. Como cumpriu a automática está livre para atuar.

O meia Leílson, que estava afastado do grupo principal, foi emprestado ao Atlético Clube de Portugal, que disputa a segunda divisão. Mauri, também meia, foi cedido ao Real Linense, da Espanha.

