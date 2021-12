Vitória faz treino na Toca com novidades

O Vitória treinou nesta segunda-feira, 16, com novidade em campo. Após ter o retorno de Artur Maia, o técnico Ney Franco teve a sua disposição o atacante William Henrique, que estava emprestado ao Asa de Arapiraca. Arthur Maia disputava a Série B pelo Joinville.

O zagueiro Renato Santos, recém contratado ao Flamengo, também treinou e foi relacionado pela primeira vez. O volante Luís Alberto foi poupado do treino. O atleta sentiu um desconforto na parte posterior da coxa, mas não deve ser problema.

Já Neto Coruja, Cáceres e Maxi Biancucchi foram vetados pelo departamento médico e não viajam para a partida contra o Vasco, na próxima quarta, 18, no estádio São Januário, às 19h30.

Durante a atividade, Ney Franco fez um coletivo com atletas que não enfrentaram o Náutico no domingo. Vander, que entrou no decorrer da partida, participou do jogo-treino. Os demais fizeram um regenerativo. O destaque foi o atacante Rômulo, com três gols.

O rubro-negro baiano é 11ª colocado com 27 pontos. Já o time carioca está em 17ª, na zona de rebaixamento, com 24 pontos.

