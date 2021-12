Vitória faz treino lúdico para enfrentar o Paraná fora de casa

O elenco do Vitória concluiu a preparação para enfrentar o Paraná neste domingo, 4, às 16h (horário da Bahia). Comandada pelo preparador físico Daniel Azambuja, a equipe rubro-negra começou os treinos com um bobinho, seguido de um trabalho lúdico focado no reflexo.

No final, o grupo ainda fez um rachão descontraído, retornando ao hotel em seguida. Os atletas ainda foram surpreendidos com a visita do atual técnico do Coritiba, Argel Fucks, que treinou o Vitória na temporada passada.

O time está em solo paranaense desde a última sexta-feira, 2. O técnico Paulo Cézar Carpegiani não conta com Lucas Ribeiro, suspenso, além de Jeferson, vetado com dores musculares.

