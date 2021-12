Vitória faz treino fechado e embarca para BH

Nesta terça-feira, 24, sem a presença da imprensa, o técnico do Vitória, Vágner Mancini, fez um trabalho tático de bola parada e dois toques na Toca do Leão, antes de a delegação rubro-negra embarcar, à noite, para Belo Horizonte, onde enfrenta, nesta quarta, 25, o América-MG pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão.

O único desfalque em relação ao time que bateu o Corinthians no último domingo, 22, é Vander, que terá de cumprir suspensão por causa da expulsão. No lugar do meia-atacante, Mancini estuda se coloca Alípio ou reforçar o meio com Tiago Real.

O treinador também deve mexer no setor defensivo. Na lateral direita, José Welison pode dar lugar a Norberto. A alteração já havia sido feita aos 10 minutos do segundo tempo do jogo passado e dado resultado, quando o placar apontava 2 a 1 para o time paulista.

Para o confronto, ainda pode ocorrer outra alteração. No meio-campo, o volante William Farias, lesionado desde a final do Campeonato Baiano, há 17 dias, deve retornar ao time para aumentar o poder de marcação.

Leão solidário

O Vitória realizou na tarde desta terça a doação de mais de uma tonelada de alimentos não-perecíveis ao Lar Vida - Valorização do Indivíduo Deficiente Anônimo. A casa beneficente, em Canabrava, recebeu também a visita do presidente Raimundo Viana, do diretor de Mercado e Comunicação Paulo César Verardi, e do zagueiro Vinícius.

