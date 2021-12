Vitória faz treino descontraído no Rio antes de duelo

O técnico Vagner Mancini comandou, na tarde desta sexta-feira, 6, o último treino antes do duelo diante do Macaé, no Rio de Janeiro. O jogo, válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, será realizado neste sábado, 7, no estádio Moarcyzão.

Em um clube da cidade de Macaé, os jogadores participaram de uma atividade dando apenas dois toques na bola. Como estavam misturados, com uniformes diferentes, não deu para diferenciar titulares de reservas.

Para o duelo, a tendência é que Mancini mande a campo o mesmo time que treinou na quinta, 5, no Barradão, com Flávio na vaga de Escudero (vetado pelo departamento médico) e Rafaelson no lugar de Elton - por opção do treinador -, formado dupla de ataque com Vander.

