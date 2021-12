O técnico do Vitória, Wagner Lopes, tirou mais um dia de preparação para realizar ajustes táticos. Na tarde desta quinta-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura, o comandante ainda exercitou as bolas paradas visando a partida em Pernambuco.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Da Redação Vitória faz trabalho tático em novo treino de olho no Náutico

Após um aquecimento com troca de passes, o treinador trabalhou a parte tática mais uma vez. Ele simulou situações de jogo e treinou a estratégia com base nas observações sobre o adversário. Para encerrar as atividades, Wagner Lopes comandou ações defensivas de bola parada e cobrança de faltas com o uso da barreira móvel.

Nesta sexta-feira, 27, os jogadores farão o último treinamento em solo baiano, já que o apronto no sábado à tarde está programado para o CT do Sport, na capital pernambucana.

Vitória e Náutico se enfrentam no domingo, 29, às 16h, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 2ª rodada do returno (21ª) do Brasileiro da Série B.

adblock ativo