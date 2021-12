Vitória faz testes e vence Botafogo-BA no Barradão

Nada como um jogo-treino para pôr em prática os longos dias de preparação. Na tarde desta quinta-feira, 7, o Vitória venceu o Botafogo-BA por 3 a 2 no Barradão e aproveitou para fazer testes na equipe.

No primeiro tempo, o rubro-negro saiu na frente com Marcelo Nicácio. Já na segunda etapa, Vitinho empatou para o Botafogo. Alan Pinheiro recolocou o Vitória na frente; Diego empatou outra vez. Dinei fez o terceiro tento do Leão e garantiu o resultado.

Caio Júnior iniciou a atividade com uma equipe bastante modificada em relação ao jogo derradeiro da Copa do Nordeste, quando o time baiano perdeu em casa para o Ceará.

No jogo-treino, Victor Ramos e Cardoso assumiram a titularidade na zaga, Marcos jogou improvisado na lateral esquerda e Michel ganhou a vaga que havia sido de Rodrigo Mancha.

O Vitória, então, começou o amistoso formado por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Cardoso e Marcos; Michel, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 8, na Toca do Leão. O Leão estreia no Campeonato Baiano no dia 17 de março.

