Vitória faz rodízio de atletas e tem a defesa mais vazada do Brasileirão

O novo técnico que chegar ao Vitória para substituir Vagner Mancini já terá de focar em ajustar o principal problema da equipe rubro negra: o sistema defensivo. Com 31 gols sofridos, a defesa do Leão é a mais vazada dentre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 16 rodadas, com uma média de quase 2 gols levados por partida.

Para se ter uma ideia do problema pelo qual passa o Vitória, só no Brasileirão deste ano, o time titular já contou com as presenças de três goleiros diferentes: Caíque, Elias e Ronaldo, além de Fernando Miguel, que esteve no início da temporada, mas não jogou na competição nacional. Na lateral-direita também há um verdadeiro rodízio, pois já atuaram: Jeferson, Cedric, Lucas, José Welison, Rodrigo Andrade, Ramon e Lucas Marques (os quatro últimos improvisados).

Do lado esquerdo defensivo, Mancini também escalou diversas peças como Pedro Botelho, Bryan, o direito Jeferson e por último o jovem Mateus Rodrigues. Já na zaga Kanu, Aderllan, Ramon, Wallison Maia e o recém-contratado Ruan Renato se revezam na função, mas já não passam confiança para a torcida.

Vale ressaltar que apesar dos inúmeros testes e formações de Mancini, no Brasileirão, o Leão é um dos times que mais levou goleadas. São quatro, no total: 5x2 do Santos, 3x0 do São Paulo, 4x1 do Bahia e 4x0 do Atlético-PR.

Sem perspectivas de novas contratações, o comandante que desembarcar no Barradão terá que “reinventar” e ajustar o sistema defensivo do Vitória para que passe a ser menos vazado e possa dar uma maior tranquilidade ao restante do time em busca de melhores resultados no Brasileirão.

