Vitória faz recreativo e encerra preparação em Curitiba

Sob forte calor, o elenco rubro-negro fez um treino leve neste sábado, 13, no Centro de Treinamento do Coritiba antes da partida contra o Atlético-PR, domingo, 14, às 18h30, na Arena da Baixada. O técnico do Vitória, Ney Franco, dividiu o time em dois grupos (um com camisa vermelha e outro com cinza) que se enfrentaram num recreativo.

O destaque da atividade ficou para o meia Richarlyson, que comandou a vitória da equipe vermelha marcando quatro gols. No fim, parte dos jogadores aperfeiçoaram cobranças de pênalti.

