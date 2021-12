Vitória faz rachão antes do duelo com o Ipatinga

O Vitória já está pronto para a partida deste sábado, 8, contra o Ipatinga, no interior de Minas Gerais: na manhã desta sexta-feira, 7, o elenco rubro-negro realizou o tradicional rachão e encerrou a preparação para o duelo.

Antes do treino recreativo, o técnico Paulo César Carpegiani reuniu os seus comandados no campo e teve uma conversa pontual com alguns jogadores.

Debaixo do calor de 30 graus que fazia em Ipatinga, os jogadores do Leão se dividiram entre os times de amarelo e de verde.

Deola, Marcelo Nicácio, Uelliton, Nino, Rodrigo Costa, Willie, Léo, Eduardo Ramos, Marquinhos, Christian (treinador de goleiros) e Michel Aguiar jogaram no time amarelo; de coletes verdes, treinaram Douglas, Gabriel, Tartá, Fernando Bob, Rodrigo Mancha, Michel, Pedro Ken, Gilson, Elton e William.

Com destaque para Rodrigo Costa e Eduardo Ramos, que marcaram dois gols cada, o time amarelo venceu por 6 a 4.

Time definido - Sem poder contar com Victor Ramos, suspenso, Carpegiani já confirmou a entrada de Rodrigo Costa como substituto. Por opção técnica do treinador, Tartá deverá ficar com a vaga de Willie.

Deste modo, o time que começará a partida contra o Ipatinga deverá ser formado por Deola; Nino Paraíba, Gabriel, Rodrigo e Gilson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; Élton e William.

