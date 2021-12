Vitória faz promoção para última rodada do Brasileirão

Na reta final do ano, a diretoria do Leão resolveu fazer uma promoção relâmpago para o torcedor. Na última rodada do Brasileiro, contra o Santos, no Barradão, dia 7, o ingresso para a arquibancada custará R$ 10.

Entretanto, quem adquirir o bilhete e acrescentar mais R$ 2 ganhará entrada para a final da Copa do Brasil Sub-20, entre Vitória e Internacional, na próxima terça-feira. Resumindo: com R$ 12, o torcedor assistirá aos dois últimos jogos do Leão no seu estádio. Caso queira ver somente a decisão sub-20, o preço único é de R$ 10, mas sócio não paga.

