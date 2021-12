Vitória faz promoção para final da Copa do Brasil Sub-20

Finalista da Copa do Brasil e garantido na Copa Libertadores da América de 2013, o time Sub-20 do Vitória está em lua de mel com a torcida rubro-negra.

Ciente de que esta relação poderá ser fundamental para que o Leãozinho conquiste o título inédito do torneio, a diretoria do clube resolveu fazer uma promoção: os ingressos para o primeiro duelo da final custarão R$5,00.

As entradas para o duelo decisivo começarão a ser vendidas a partir das 9h desta segunda-feira, 10, e o único ponto de vendas será a bilheteria do Estádio Manoel Barradas.

Segundo nota publicada no site oficial do clube, são esperados cerca de 20 mil torcedores. Contra o Grêmio, no primeiro jogo da semifinal, no Barradão, compareceram pouco mais de 4 mil rubro-negros. Por isso, a expectativa é de casa cheia para a decisão.

"Seria o reconhecimento por tudo que esta garotada fez até o momento. Somos finalistas da primeira Copa do Brasil e pela primeira vez na história do clube vamos disputar a Copa Libertadores", conclama o então presidente em exercício, Carlos Sérgio Falcão.

Já o jogo da volta está marcado para o próximo sábado, 15, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas-MG.

