Vitória faz promoção de ingressos a R$ 10 nesta quarta

O Vitória está fazendo uma promoção exclusiva na venda de ingressos, nesta quarta-feira, 29, para atrair mais torcedores para o Barradão visando a partida diante do América-MG. Apenas hoje, nas bilheterias do estádio Manoel Barradas, 3.500 bilhetes de arquibancada estão sendo comercializados por R$ 10 para o duelo com o Coelho, que acontece no próximo sábado, 1, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As vendas promocionais se iniciaram às 10h e se encerrarão às 18h, ou até carga ser esgotada. A partir de quinta-feira, 30, os valores dos ingressos de arquibancada voltarão a custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), enquanto que os tíquetes de cadeiras seguem com os mesmos preços: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

O Leão tem 22 pontos conquistados e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro.

