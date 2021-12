Vitória faz primeiro treino com bola da temporada

Na manhã desta quarta-feira, 11, os jogadores que já fazem a pré-temporada no CT do Barradão concluíram as avaliações física e médica. Somente os goleiros Fernando Miguel, Wallace e Ronaldo foram ao campo e pela primeira vez treinaram com bola com o preparador Washington Rufino.

À tarde, enfim, rolou o reencontro com a bola: foram 10 minutos de bobinho e 15 minutos de treino técnico - posse de bola em campo reduzido, sob comando do técnico Argel Fucks. Para finalizar, meia hora de treino físico (agilidade, coordenação e velocidade) com Reverson Pimentel.

O zagueiro Fred voltou de Porto Alegre e, após resolver assuntos pessoais, iniciou a avaliação médica e física. Cleiton Xavier, após a apresentação, também iniciou a avaliação. Já o capitão Willian Farias viajou a Belo Horizonte para assinar documentos e retorna nesta quinta, quando pela manhã tem treino físico (fechado à imprensa) e treino técnico à tarde (aberto).

adblock ativo