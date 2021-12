Vitória faz primeiro jogo decisivo do ano contra Luziânia pela Copa do Brasil

Agora é para valer: depois de quatro jogos oficiais, o Vitória estreia nesta quarta-feira, 8, na Copa do Brasil contra o Luziânia, às 18h30 (horário da Bahia), com a obrigação de mostrar resultado pela primeira vez na temporada.

Isso é porque, de acordo com as novas regras da competição, o time que joga fora de casa só avança se vencer ou, pelo menos, empatar. Se perder, é eliminado.

O cronograma do treinador Argel Fucks já tinha colocado a estreia da Copa do Brasil próxima do prazo máximo para a equipe se entrosar e mostrar resultado em campo.

De certa forma, de todos os jogadores do Leão, apenas o volante Bruno Ramires e o zagueiro Renê Santos, ambos recém-contratados, não foram testados. Todos os outros atletas foram utilizados nas primeiras partidas.

“Precisamos de uns seis jogos para ter entrosamento, para que os jogadores tenham condição física aceitável. temos um time organizado, cada um sabe sua função, os jogadores têm uma resposta muito boa. O treinamento parece que é jogo, tamanha a dedicação dos jogadores”, previu o técnico na semana passada.

Mas a tarefa se mostra um pouco mais dramática porque equipe não vem de um bom momento fora de casa – perdeu por 4 a 2 para o Botafogo-PB na Copa do Nordeste – e deve jogar sob pressão.

O próprio diretor de futebol, Sinval Vieira, sinalizou que não gostou da atuação do Vitória na última partida, em especial a da defesa, e que não quer ver os mesmos erros se repetindo – em especial na Copa do Brasil, competição que o clube espera ter bom rendimento.

Quanto a isso, o meia Cleiton Xavier – autor de um dos dois gols do Leão diante do Botafogo-PB – disse que o elenco está ciente dos erros e que não pretende cometê-los novamente.

“Estamos bem focados, detectamos alguns erros, que já sabemos que não podemos mais cometer. Já foram corrigidos nesses dias que tivemos. Foi pouco tempo para corrigir, mas estamos cientes de que não podemos repetir os erros”, avaliou.

Sobre a pressão de um bom rendimento logo na estreia da Copa do Brasil, o meia falou que o mais importante é estar preparado para imprevistos.

“Infelizmente, não somos nós que fazemos as regras. Nessa nova regra da primeira fase existe alguma vantagem e desvantagens também, porque você joga fora de casa, precisando, no mínimo, empatar para se classificar. Não é muita vantagem para quem joga fora de casa. A gente tem que entrar atento para não ser surpreendido”, disse.

Titularidade em aberto

O técnico Argel Fucks fez, nesta terça, um treino tático na Unipê, uma universidade da Paraíba, antes de seguir para Brasília. De lá, o Vitória viaja para Goiás para enfrentar o Luziânia. No treino, o técnico não definiu o time, principalmente, no meio e nas laterais.

Pelo lado direito, Cedric e Salino foram testados, o mesmo aconteceu do outro lado, com Euller e Geferson. No meio, a dúvida segue entre Dátolo, titular na última partida, e Paulinho. No treino tático, Fucks focou no posicionamento e jogadas ensaiadas.

Luziânia x Vitória - 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Serra do Lago, em Luziânia (GO)

Quando: Quarta-feira, 8, às 18h30

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Élio Nepomuceno de Andrade Junior e Jose Eduardo Calza (trio do Rio Grande do Sul)

Luziânia - Dida, Amaral, Cauê, Perivaldo e Mailson; Rodrigo Barros, Thiago Mariano, Dan e Almir; Laécio e Tatuí. Técnico: Ricardo Antonio.

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino (Cedric), Fred, Alan Costa e Geferson (Euller); Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier e Paulinho (Dátolo); David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

