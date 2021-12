Vitória faz primeira 'peneira' de futebol feminino neste sábado

Em busca de novos talentos, o Vitória inovou e realizará a primeira 'peneira' de futebol feminino do clube no próximo sábado, 3. As seleções acontecerão a partir das 8h30, no espaço da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que fica localizado no Complexo Barradão. A entrada será através do portão 19.

As candidatas precisam ter 15 anos ou mais, levar documento de identificação e exame Eletrocardiograma, com laudo (original e cópia), além de chuteiras, caneleiras e meiões, nas cores preto, branco ou vermelho.

As leoas disputarão três competições neste ano: A Taça de Clubes Futebol Feminino do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Baiano. As atletas se reapresentaram no dia 16 de janeiro e estrearão na Taça de Clubes do Nordeste na primeira semana de março.

