Vitória faz penúltimo treino visando jogo contra o Macaé

O Vitória realizou o penúltimo treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro, visando a partida contra o Macaé neste sábado, 7, às 16h30, no estádio Moacyrzão, válida pela 34ª rodada da Série B.

Ainda sem Escudero, que segue sob observação do departamento médico, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático no campo principal do Barradão. Ele focou as atividades em corrigir os erros da partida anterior.

O time volta agora a treinar nesta quinta-feira, 5, pela manhã onde deverá ser anunciada a equipe que viaja para a cidade de Macaé (RJ). No mesmo dia, está previsto o embarque da delegação às 14h para a capital fluminense e em seguida o grupo seguirá em um ônibus para a "Princesinha do Atlântico" como é conhecida Macaé. Lá a equipe faz seu último treino na sexta-feira, 6, pela tarde.

