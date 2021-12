Vitória faz o dever de casa e vence o Boa Esporte; veja gols

O Vitória fez o dever de casa e venceu a equipe do Boa Esporte pelo placar de 2 a 1, na tarde deste sábado, 10, no Estádio Barradão, em Salvador. Os gols de Elton, aos nove do primeiro tempo, e Escudero, aos 10 do segundo, foram suficientes para garantir o resultado em casa diante dos mais de 14 mil espectadores.

O Leão chega aos 55 pontos e aumenta a diferença para sete pontos com relação ao quarto e quinto colocados. Além disso, a distância para o líder Botafogo, que tem um jogo a menos na rodada, cai para um ponto. Já o Boa Esporte amarga mais uma derrota na Série B e termina a rodada na vice-lanterna da competição com apenas 23 pontos.

Na próxima sexta-feira, 16, o Vitória encara o time do Paraná, às 21h, na Arena Fonte Nova. O Boa joga também na sexta, em casa, no Municipal de Varginha, contra a equipe do Sampaio Corrêa, às 19h30.

O jogo

O Vitória começou bem impondo as ações, atacando mais e encurtando os espaços da equipe mineira. E, logo aos nove minutos do primeiro tempo, após boa troca de passes entre Diego Renan e Vander no lado direito, o atacante invadiu a área e fez o passe para Elton que recebeu livre, e só fez empurrar para as redes. Depois de inaugurar o placar, o Leão continuou pressionando a equipe mineira e criou algumas oportunidades.

Na metade da primeira etapa, o time do Vitória diminuiu o ritmo que colocava anteriormente e deu mais espaços para o Boa que não conseguia atacar com objetividade. O goleiro do time mineiro fez de tudo para salvar as bolas que chegavam à sua meta, fez boas defesas e conseguiu impedir um placar elástico do Vitória logo na primeira etapa.

No segundo tempo, após mexidas do técnico Nedo Xavier, o Boa voltou mais ofensivo e criando mais oportunidades. Mas, aos oito minutos da segunda etapa, após Raphael Silva desviar a bola com o braço em lance de ataque do Vitória o juiz assinalou o pênalti para o Vitória. O "hermano" Escudero cobrou no canto direito e o goleiro Douglas fez boa defesa. No rebote, o meia colocou a bola no fundo do gol ampliando a vantagem do Vitória.



Minutos depois o Boa resolveu assustar e diminuiu o placar aos 15, com Felipe Alves que chutou rasteiro no canto de Gatito Fernández. Após marcar o gol, o time da terra do "ET" tentava chegar ao ataque de todas as formas, mas parava na própria falta de habilidade e assustou pouco o goleiro rubro-negro. O Vitória continuou administrando o placar até o final da partida e conseguiu garantir os três pontos.

