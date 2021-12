Vitória faz mistério antes de duelo contra o Vasco

Após vencer o jogo do fim de semana, contra o Atlético-GO, por 2 a 1, o Vitória novamente voltou a fazer mistério e fechou os seus treinos visando o próximo confronto. O Leão vai pegar o Vasco nesta quarta, 12, no Barradão, às 21h45, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na atividade desta terça-feira, 11, o técnico Alexandre Gallo comandou um treino tático, orientou o posicionamento dos atletas, além de ensaiar jogadas de bola parada.

Apesar do mistério, o time tem pelo menos uma mudança confirmada. Com o capitão Willian Farias lesionado, uma vaga no meio de campo se abre e o provável substituto deve ser o volante Uillian Correia, autor do gol do triunfo no último jogo.

Também sem o atacante Kieza, machucado, quem deve jogar na frente é o centroavante André Lima, artilheiro do time no ano, com 12 gols, empatado com K9.

Outra novidade para a partida é o volante Bruno Ramires, que está entre os convocados após se recuperar de cirurgia na coxa. Ele está fora de combate há dois meses, desde o Ba-Vi do dia 7 de maio, em jogo válido pela final do Campeonato Baiano.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

