Vitória faz melhor campanha como visitante desde 1976

Ainda que o Vitória continue na zona de rebaixamento do Brasileiro e precisando emplacar boa sequência de jogos para permanecer na Série A, o time festeja ao menos um desempenho histórico: o Leão faz sua melhor campanha como visitante na Série A em 41 anos.

Neste campeonato, foram 10 jogos disputados fora de casa, com quatro triunfos, dois empates e quatro derrotas, o que dá um aproveitamento de 42%. A última vez em que o Vitória conseguiu em desempenho superior foi em 1976, quando chegou a expressivos 48%. Vale ressaltar que, à época, o Campeonato Brasileiro era disputado de forma regionalizada e não tinha tantos jogos como hoje. E, se continuar somando pontos como visitante o time, pode ultrapassar essa marca ainda este ano.

O que também chama atenção é que o rendimento do Vitória longe de Salvador supera o das suas principais campanhas no Brasileirão.

Em 2013, quando terminou em 5º na tabela – próximo à zona de classificação para a Copa Libertadores – o Vitória teve 35% de aproveitamento. E, em 1993, quando conquistou o vice-campeonato, a melhor colocação num Brasileiro, parou em 39%.

O técnico Vagner Mancini acredita que a postura do Rubro-Negro mudou com sua chegada, e que os resultados fora de casa – especialmente contra adversários fortes, como Flamengo e Corinthians – são reflexo disso.

“O Vitória necessita vencer adversários fortes. Contra esses adversários, a gente vem bem desde que eu cheguei. Contra o Avaí, nós sucumbimos. Desde que cheguei, em nenhum jogo nossa equipe sofreu mais do que teve oportunidades. Houve uma mudança significativa na maneira de jogar, parte tática, entrega. É necessário somar pontos para sair dessa situação”, explicou o treinador.

Já em casa...

Se brilha fora de seus domínios e conquista pontos importantes – e difíceis – no Barradão a história é bem diferente. O Vitória segue como pior mandante do campeonato e não consegue se impor diante dos adversários.

Ao longo de 11 partidas na Toca, o Leão venceu apenas duas e empatou outras duas, perdendo as demais. Ainda assim, o meia Yago acredita que a situação vai mudar. “Particularmente, prefiro mil vezes jogar no Barradão porque atua perto da torcida, ela nos empurra para conseguir as vitórias. Infelizmente, não está acontecendo, mas eu tenho certeza que, nos próximos jogos, vamos dar uma resposta muito positiva, porque aqui é nossa casa”, resumiu.

Leão fora de casa na elite nacional*

2017 - Posição atual: 18º

Aproveitamento: 42%

2016 - Posição final: 16º

Aproveitamento: 30%

2014 - Posição final: 17º

Aproveitamento: 26%

2013 - Posição final: 5º

Aproveitamento: 35%

2010 - Posição final: 17º

Aproveitamento: 23%

2009 - Posição final: 13º

Aproveitamento: 18%

2008 - Posição final: 10º

Aproveitamento: 25%

2004 - Posição final: 23º

Aproveitamento: 10%

2003 - Posição final: 16º

Aproveitamento: 26%

2002 - Posição final: 10º

Aproveitamento: 19%

2001 - Posição final: 16º

Aproveitamento: 21%

2000 - Posição final: 22º

Aproveitamento: 25%

1999 - Posição final: 3º

Aproveitamento: 33%

1998 - Posição final: 13º

Aproveitamento: 39%

1997 - Posição final: 9º

Aproveitamento: 28%

1996 - Posição final: 15º

Aproveitamento: 21%

1995 - Posição final: 22º

Aproveitamento: 25%

1994 - Posição final: 19º

Aproveitamento: 28%

1993 - Posição final: 2º

Aproveitamento: 39%

1991 - Posição final: 20º

Aproveitamento: 20%

1990 - Posição final: 18º

Aproveitamento: 20%

1989 - Posição final: 17º

Aproveitamento: 33%

1988 - Posição final: 20º

Aproveitamento: 24%

1986 - Posição final: 29º

Aproveitamento: 21%

1982 - Posição final: 35º

Aproveitamento: 25%

1981 - Posição final: 12º

Aproveitamento: 25%

1980 - Posição final: 25º

Aproveitamento: 21%

1979 - Posição final: 8º

Aproveitamento: 33%

1978 - Posição final: 29º

Aproveitamento: 38%

1977 - Posição final: 38º

Aproveitamento: 24%

1976 - Posição final: 26º

Aproveitamento: 48%

1975 - Posição final: 32º

Aproveitamento: 19%

1974 - Posição final: 8º

Aproveitamento: 52%

1973 - Posição final: 10º

Aproveitamento: 49%

1972 - Posição final: 20º

Aproveitamento: 22%

*Desde 1971, ano do início do campeonato brasileiro moderno

