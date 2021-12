Vitória faz jogo-treino contra a Jacuipense nesta quarta

Nem só de treino vive o Vitória nesse período de intertemporada. Para essa quarta-feira, 3, o Leão fará um amistoso diante da equipe da Jacuipense, no CT Manoel Pontes Tanajura. A partida terá portões fechados.

O Vitória praticamente não teve descanso nessa parada para a Copa América. Assim, o treinador Osmar Loss aproveitou para realizar uma série de ajustes na equipe, que hoje ocupa a lanterna da Segundona.

Simultaneamente, a diretoria do Rubro-Negro foi ao mercado em busca de reforços. Até o momento, o goleiro uruguaio Martin Rodriguez, o volante Baraka e o meio-campista Chiquinho são as novidades na Toca do Leão. Eles já treinam com os demais jogadores e aguardam apenas a regularização para o anúncio oficial.

A partida amistosa diante da Jacuipense será a oportunidade de o treinador experimentar os novos contratados na busca do esquema tático ideal para o retorno do clube à Série B. O próximo confronto oficial do Vitória será no dia 9 de julho, às 19h15, contra o Cuiabá-MT, no Barradão.

Dando continuidade à preparação para o retorno do Brasileiro da Série B, o rubro-negro realizará um jogo treino contra a equipe da Jacuipense no Barradão, quarta-feira (3) às 15h. O jogo será de portões fechados. 📷 @caprifilms #TvVitoria #SouMaisVitoria #PegaLeão pic.twitter.com/hgt5HDhDyX — EC Vitória (@ECVitoria) 2 de julho de 2019

adblock ativo