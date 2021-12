Vitória faz jogo decisivo contra o Furacão neste domingo

O reforço veio na melhor hora possível: com Marinho, é inegável que o Leão é bem mais intimidador. E é com essa força a mais que o Vitória conta para superar a reta final da Série A, a partir deste domingo, no Barradão.

Serão três duelos em casa pela sobrevivência na elite, o primeiro contra o Atlético-PR, logo mais, à 16h (horário da Bahia). Para ficar na Série A, é importante que o Rubro-Negro obtenha os nove pontos disputados em Salvador, e assim atinja os 45, linha de corte da zona de rebaixamento deste ano, segundo os estatísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Leão está há cinco jogos sem vencer. Sem o camisa 7, que ficou afastado de três partidas por conta de uma lesão, foram três derrotas. Contra o Fluminense, há uma semana, Marinho voltou e o Rubro-Negro empatou em 2 a 2.

O bom resultado fora de casa trouxe novo ânimo para o vestiário rubro-negro, segundo o capitão Willian Farias: “Acho que nesse último jogo a gente recuperou confiança. Na minha opinião, a equipe jogou bem no Rio, e aqui no Barradão temos que reconquistar também a confiança em casa”. De fato, o Rubro-Negro está devendo bastante em seu território. Tem apenas a 18ª campanha da Série A como mandante, com seis triunfos, quatro empates e seis derrotas. O técnico Argel Fucks prefere que os números desapareçam: “Qualquer estatística não vai influenciar em nada agora. O que nós precisamos é ganhar o jogo. Temos o jogo do ano no domingo. Os jogos contra Figueirense e Palmeiras (os demais que terá em casa até o final da Série A) só vão valer se a gente ganhar do Atlético”. “O que importa para mim é que, até agora, a gente ainda depende apenas de nós mesmos. Se a gente perder domingo, aí sim, passaremos a depender dos outros. Ao meu ver, um empate ou uma derrota vai ser a mesma coisa, os dois são resultados ruins”, sentenciou Argel.

Público bom, placar ruim Argel sabe que o time também tem deixado a desejar quando a torcida lota o estádio: o Vitória perdeu nas três partidas em que mais atraiu torcedores nesta Série A, diante de Flamengo (1x2), Cruzeiro (0x1) e Grêmio (0x1). Para este domingo, a expectativa é novamente de bom público, já que direção rubro-negra decidiu manter a promoção que fez contra a Raposa com ingressos a R$ 10 para arquibancada e R$ 30 para as cadeiras.

Argel assume a dívida: “Sabemos que estamos devendo, mas acho que não seja por falta de vontade ou de dedicação. Mesmo no jogo em que perdemos aqui, contra o Cruzeiro, os jogadores correram o tempo todo, criaram situações de gol... Acho que poderíamos ter saído com um resultado melhor. Agora é hora disso também, de recuperar a confiança do torcedor”. Apesar do treino fechado nos três últimos dias, Argel não escondeu o jogo, e revelou o time que enfrentará o Atlético-PR. A principal novidade é a entrada de Flávio como meia. Ele será o terceiro a ocupar a posição em três jogos: contra o Fluminense, Cárdenas foi titular, e contra o Cruzeiro, Serginho foi quem jogou. “Quando vim aqui enfrentar o Vitória pelo Inter (1 a 0 para o Leão), o Flávio foi muito bem jogando nessa função. Estamos tentando encontrar uma opção dentro do elenco para essa função. Acho que o Flávio tem essa capacidade e decidimos dar essa oportunidade a ele”, concluiu Argel.

No meio-campo, sem Marcelo, suspenso por três amarelos, o titular ao lado de Willian Farias será José Welison. Zé Love, depois de cumprir suspensão, retorna.

André Lima e Thiago Heleno não jogam O Furacão não contará com o atacante, ex-Vitória, que ficou em Coritiba, lesionado; já o zagueiro está suspenso por três cartões amarelos. O técnico Paulo Autuori deve jogar com três volantes.

Vitória x Atlético-PR - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA) Quando: domingo, às 16h Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (PE) Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Marcelino Castro de Nazare (PE) Vitória - Fernando Miguel, Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; José Welison, Willian Farias e Flávio; Marinho, Zé Love e Kieza. Técnico: Argel Fyucks. Atlético-PR - Weverton, Léo, Paulo André, Wanderson (Marcão ou José Ivaldo) e Nicolas; Otávio, Hernani e Matheus Rossetto, Lucho González e Lucas Fernandes; Pablo. Técnico: Paulo Autuori.

