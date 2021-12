Vitória faz homenagem à Chapecoense antes de treino

Antes do início do treino desta quinta-feira, 1º, os jogadores e comissão técnica do Vitória se reuniram no gramado do Barradão para homenagear os 71 mortos no acidente com o voo que levava a Chapecoense à Colômbia na madrugada da última terça, 29.

Dirigentes, funcionários e jornalistas se juntaram ao grupo e formaram uma roda no campo, onde rezaram e dedicaram aplausos às vítimas.

Com o adiamento da decisão da Copa do Brasil, o elenco Rubro-Negro só voltou a treinar nesta quinta. Para o duelo diante do Palmeiras, no próximo dia 11 (domingo), o time baiano terá dois desfalques.

O técnico Argel Fucks não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, o atacante Kieza e o lateral Norberto. Em contrapartida, terá o retorno de Diego Renan na lateral esquerda, que cumpriu suspensão. O elenco volta a treinar nesta sexta, 2.

Para conseguir a sua permanência na elite, o Vitória depende apenas de si mesmo e precisará de um simples empate diante do Verdão.

